2019/2. Dönem Bekçilik sınavı hangi illerde yapılacak? İşte Bekçilik Yazılı Sınav Merkezleri…

Bu yıl 2. dönem bekçilik sınavına girecek olan adaylar Nisan ayı içerisinde başvurularını yapıp, ön sağlık kontrollerini başarıyla geçti. Bekçilik için gerekli şartlara uygunluk gösteren bu adaylar 13 Temmuz 2019 günü saat 10:00’da sınava girecek. 5 Temmuz 2019 tarihinde sınav yerleri açıklanacak. Peki bu dönem bekçilik sınavı hangi illerde yapılacak? İşte 2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınav Merkezleri…

BEKÇİLİK SINAV MERKEZLERİ

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınav bu dönem İstanbul ve Ankara’da yapılacak. Sınav Merkezleri MEB tarafından açıklandı ve sınav giriş yerleri de yine MEB ya da Polis Akademisi tarafından duyurulacak. Sorgulamalar www.meb.gov.tr adresinden yapılacak.

BEKÇİLİK SINAVI HAKKINDA

Bekçilik yazılı sınavı “Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür” konularından oluşuyor. Adaylar 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Değerlendirmelerde yanlış cevaplar dikkate alınmıyor. Yazılı sınav sonucu, itiraz ve adayları ilgilendiren tüm işlemler Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) ve MEB’in resmi internet sayfasından (http://www.meb.gov.tr) yapılıyor.

İLETİŞİM ve DUYURU

Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar;

– Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi “444 0 632” 0 (312) 413 32 47 – 48

– Polis Akademisi Başkanlığı 0 (312) 462 86 49 – 0 (312) 499 70 02 numaralı telefonlardan yararlanabilecek.