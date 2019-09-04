2019-2020 eğitim yılı ne zaman başlıyor? Yaz tatili ne zaman bitecek?

Yaz tatilinin yavaş yavaş sonlarına yaklaşırken öğrenciler heyecanla okulların açılacağı tarihi bekliyor. Bu yıl MEB bir değişikliğe giderek ara tatil sistemini değiştiriyor. İşte okulların ne zaman açılacağı ve ara tatil detayları…

OKULLARIN AÇILACAĞI TARİH VE ARA TATİL TARİHLERİ

-Okullar 9 Eylül 2019'da açılacak.

– 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak.

– Yarıyıl tatili, 20-31 Ocak 2020 tarihlerinde olacak.

– İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

– 6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek.

– 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da bitecek ve yaz tatili başlayacak.

OKUL KORKUSUYLA NASIL BAŞA ÇIKILIR?

Sade cümlelerle okulu tanıtın: Çocuğa okul kavramını tanıtın. “Ben de senin yaşında okula başladım”, “Öğretmenin sana hoşuna gidecek bilgiler anlatacak” gibi sade cümleler kullanın.

İkna etmeye yönelik konuşmayın: Çocuğunuza, “Öğretmenin çok tatlı” gibi cümleler söylemeyin. Çünkü çocuk okulla ilgili tecrübesini yaşayıp duygularını kendisi dile getirmeli.

Korkutucu cümleler kurmayın: “Sana vuran biri olursa mutlaka bana söyle” gibi çocuğunuzu korkutacak cümleler kurmayın.

Başka bir çocukla görüştürün: Mümkünse bir önceki yıl okula yeni başlamış ve kolay uyum sağlamış bir çocukla konuşmasını sağlayın.

VELİLERE ÖNERİ: SÜREKLİ OKUL KONUSUNU AÇMAYIN

Tatilin zihnin ve bedenin yenilenmesi için iyi bir fırsat olduğunu vurgulayan Uzman Klinik Psikoloğu Yekta Korkmaz, Okulların açılmasına birkaç gün kala çocukları çok fazla sıkmadan tatil modundan çıkarıp ders dönemine yeniden hazırlamak gerektiğini ifade eden Korkmaz, konuşmasına şöyle devam etti: “Ancak onlara bir hafta önceden ‘okullar açılıyor' diyerek sürekli okul sorumluluklarını hatırlatmaktan da uzak durulmalıdır. Çünkü çocuklar zaten okulların açılmasına sayılı günler kaldığının ve okul dönüşünde sorumluluklarının tekrar başlayacağının farkına varırlar. Bu nedenle sürekli okul konusunu açmak ve sorumluluklarını hatırlatmak, tatilin tadını çıkarmalarına engel olduğu gibi okuldan soğumalarına da neden olabilir.”