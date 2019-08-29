2019-2020 kırtasiye masrafı ne kadar? Kırtasiye ürünlerinde bunlara dikkat…

Okulların açılmasına kısa süre kala veliler ve öğrenciler hazırlıklarını sürdürüyor. Piyasanın içindeki isimler bu yıl okula başlama maliyetinin 300 TL olacağını belirtti. 2019 – 2020 eğitim – öğretim döneminin ilk zili 9 Eylül Pazartesi sabahı çalacak. Anaokul, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve yükseköğretimde okuyan yaklaşık 25 milyon öğrenci okul sıralarındaki yerlerini alarak ders başı yapacak. Tüm gün kalemini, silgisini, boyalarını ellerinden düşürmeyecek öğrencilerin aileleri, sağlıklı ve güvenilir ürün araştırmalarına şimdiden başladı. Kurulduğu ilk günden beri kırtasiyede sahte, taklit ve korsan ürünlere karşı mücadele vererek kırtasiye ürünlerinin % 97 oranında güvenilir olmasını sağlayan TÜKİD’in Başkanı Mehmet Helvacıoğlu, “Eğitimde hedefimiz bir” diyerek velileri yapacakları alışverişlerde dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ÜRÜNLERİN %3’Ü TEHLİKELİ

Bugün Türkiye’deki 100 kırtasiye ürününden % 97’sinin çocukların sağlığını tehdit edecek herhangi bir madde içermediğini, ancak geri kalan % 3’lük kısım nedeniyle sıkıntılar yaşandığını dile getiren Helvacıoğlu, “Güvensiz ürüne karşı toleransımız yok. Her bir güvensiz ürün ile mücadelemiz sürecek. Ancak bu süreçte velilere de çok iş düşüyor. Veliler, merdiven altı olarak adlandırılan, üreticisi ve satıcısı belli olmayan ürünleri almamalı. Kırtasiye alışverişinin yeri kırtasiyelerdir. Ne olduğu bilinmeyen ürünleri alarak çocukların hayatı riske atılmamalı” dedi.

SAHTE KIRTASİYE ÜRÜNÜNE DİKKAT

TÜKİD olarak sahte ürünlerle mücadele ettikleri kadar nitelikli ürün kullanımının özendirilmesi konusunda da çalışmalar yürüttüklerini anlatan Helvacıoğlu, “Tüketiciler ürün alırken mutlaka etiketine bakmalılar. Ambalajlı, üreticisi ya da ithalatçısı belli olan yani bir kimliği olan sağlıklı ürünleri tercih etmeliler” önerisinde bulundu. Ticaret Bakanlığı’nın denetimler sonucunda güvensiz bulduğu ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde (GUBİS) ilan ederek tüketicileri bilinçlendirdiğini aktaran Helvacıoğlu, ailelere önerilerini şöyle sıraladı:

– Aldıkları ürünlerin ambalajlarını dikkatle incelemeliler. Yanlış ve hatalı kullanımlar da olumsuz sonuçlara neden oluyor.

– Özellikle boya kalemlerinde ‘CE’ işareti ve ‘EN71 standardına uygundur’ ibaresinin bulunup bulunmadığına bakmalılar.

– Oyuncak şeklinde olan veya niteliği taşıyan ürünlerin hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dikkat etmeliler.

– Sprey boyalar ve yapıştırıcılarının su bazlı olması ve solvent içermemesi konusunda hassas davranmalılar.

– Eğer veliler satın aldıkları ürünün güvensiz olduğunu düşünüyorlarsa tuketici.gov.tr adresli siteden veya ALO 175 tüketici hattından şikayette bulunabilirler.