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Yaz tatili kaç gün, okullar ne zaman açılacak? 2019/2020 okulların açılacağı tarih belli oldu!

Öğrenciler uzun bir maratonun ardından yaz tatiline başladı. Kimi dinlenerek kimi ise çalışarak tatilini geçirecek. Peki yeni eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak, okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili kaç gün sürecek?

08:32 -
Haberler Eğitim
Yaz tatili kaç gün, okullar ne zaman açılacak? 2019/2020 okulların açılacağı tarih belli oldu!

Öğrenciler karnelerini aldı ve yaz tatili başladı. Ne kadar süre tatil yapacaklarını merak eden öğrenciler, “Okullar ne zaman açılacak? “Yaz tatili ne zaman bitecek?” merakla araştırıyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Yani yaz tatili de 15 Eylül 2019'da bitecek.

2019-2020 YILI EĞİTİM ÖĞRETİM 16 EYLÜL 2019'DA BAŞLAYACAK

2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.

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Son güncelleme: android-time 09:19 25.06.2019
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