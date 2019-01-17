AÖF kayıt yenileme nasıl yapılacak? 2019 AÖF kayıt yenilemeleri ne zaman başlayacak?

AÖF final sınavlarının ardından bahar döneminde eğitim almaya devam edecekler Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme tarihlerini araştırıyor. Peki AÖF kayıt yenilemeleri ne zaman yapılacak? İşte AÖF kayıt detayları...

AÖF üzerinden eğitim hayatlarını sürdüren öğrenciler için kayıt yenileme tarihleri geldi. Yeni dönemin başlamasına kısa bir zaman kala AÖF kayıt yenilemeleri nasıl yapılır merak ediliyor. Peki AÖF kayıt yenileme ücreti nereye yatacak?

BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Güz döneminin sona erişiyle birlikte bahar döneminin kayıt tarihleri ve nasıl yapılacağı araştırılmaya başlandı. Kayıtlar 11-22 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF’ün yaptığı açıklamada uygulanacak yeni sistem şu şekilde; “Kayıt yenileme, Ders Seçimi (Ekle-Sil) işlemi ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.” Ders seçim işlemi aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılabilecek. AÖF kayıt yenileme ücretleri Ziraat Bankası ATM’lerinden yatırılabilecek. Öğrencilerin aof.anadolu.edu.tr adresinden kayıt yenileme işleminin gerçekleştirildiğini kontrol etmesi gerekiyor.

AÖF OTOMASYON SİSTEMİNE GİRİŞ

AÖF KAYIT YENİLEME KILAVUZU

ÖDEME YAPMADAN ÖNCE DİKKAT!

Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme yapmadığınız sürece ders seçim (ekle/sil) işlemi yapabilirsiniz. Yapacağınız ödeme tutarları alacağınız derslerin kredisine göre belirlenmektedir. Ders seçim (ekle/sil) işlemi sonucunda alınan derslerin toplam kredisine göre ödeme bilgileri oluştuğundan, ödeme yapıldıktan sonra ders seçim (ekle/sil) işlemi yapılması mümkün değildir.

ÜCRETLER NASIL YATIRILACAK?

Kayıt yenileme için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz: Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme (Ders seçimi işleminizi yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.) İnternet Bankacılığı ile Ödeme, ATM'den Ödeme (Kartlı/Kartsız)  Mobil Bankacılık ile Ödeme Kayıt yenilemenin son günü İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23.30'a kadar ödeme yapılabilecektir.