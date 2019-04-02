2019 AÖF sınav giriş yerleri: AÖF sınav giriş belgesi nasıl çıkartılır?

Üniversiteyi dışarıdan okuyanların katıldığı AÖF final sınavlarına kısa bir süre kaldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF sınav giriş yerlerini bekliyordu ve üniversiteden beklenen açıklama geldi. AÖF sınav giriş yerleri login.anadolu.edu.tr adresinden giriş yaparak öğrenilebilecek. Aşağıdaki linkten sisteme giriş yaparak AÖF sınav giriş yerlerinizi öğrenebilir ve sınav giriş belgenizi çıkarabilirsiniz.

SINAVA GİRERKEN BU BELGELERE DİKKAT

* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI

AÇIKÖĞRETİM’DE DERS TAKİBİ NASIL YAPILIR?

Anadolu üniversitesi bünyesindeki “aof e-ogrenme “ sitesinde ve diğer onlarca forum sitelerinde dersler ve sınavlarla ilgili destek verilmektedir. Anadolu üniversitesinin her ilde bürosu bulunmaktadır, bu bürolarda öğrencilere her konuyla ilgili destek verilmekte, gerekli olan tüm ders kitapları ücretsiz olarak temin edilmektedir.

AÖF SINAV TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2019 Bahar dönemi vize tarihleri 14 – 15 Nisan olarak belirlendi. Öte yandan tüm sınav tarihleri de Anadolu Üniversitesi akdemik takviminde yer aldı. İşte, AÜ AÖF sınav tarihleri…

Güz Dönemi Ara Sınavı: 24 – 25 Kasım 2018

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 12 – 13 Ocak 2019

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 13 – 14 Nisan 2019

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 25 – 26 Mayıs 2019

2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı: 20 Temmuz 2019

Bu tarihlere göre; Anadolu Üniversitesi 2019 AÖF vizeleri, 13 – 14 Nisa tarihinde yapılacak.