Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

2019 Arabuluculuk sınav sonuçları açıklandı!

Adalet Bakanlığı arabuluculuk sınav sonuçlarını açıkladı. Adaylar haberimizde yer alan linkten TC kimlik numaraları ile 2019 arabuluculuk sınav sonuçlarını öğrenebilirler.

22:45 -
Haberler Eğitim
2019 Arabuluculuk sınav sonuçları açıklandı!

Arabuluculuk yapmak isteyen hukukçuların katıldığı sınavın ardından sonuçlar belli oldu. Sonuçların ardından başarılı olan 5 bin kişi arabulucu olarak görev alacak.

2019 ARABULUCUK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ARABULUCULUK NEDİR?

Arabuluculuk, hukuk sistemi gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan bir “Alternatif uyuşmazlık çözümü” (ADR) yöntemidir. Arabuluculuk; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözmelerinde kullanabilecekleri bir yöntemdir. Esnek ve etkili oluşu arabuluculuğun iş yaşamı, aile, okul ve hatta milletler arası uyuşmazlıklarda bile uyuşmazlığın taraflarını doğru noktada buluşturan bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olmasını sağlamıştır. Aralarındaki uyuşmazlığı, kendi istekleriyle ya da bir mahkemenin önerisi ile arabulucunun eşliğinde çözmeye karar veren taraflar, uyuşmazlık konusunu arabulucuya ileterek, tamamen tarafsız, ön yargı ve yargıdan uzak bir arabulucu eşliğinde, sorunlarını tartışma ve kendileri için en iyi çözümü, bulma fırsatı elde ederler.

Adalet Bakanlığı aile mahkeme okul sınav
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more