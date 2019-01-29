2019 ATA AÖF sınav sonucu sorgulama: ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı!

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi final sınavlarını 19-20 Ocak tarihlerinde açıklamıştı. Öğrenciler Atatürk Üniversitesi Giriş Merkezi’ne https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden ulaşabilir, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile final sonuçlarını öğrenebilirler. İşte 2019 ATA AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı…

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI SORGULAMA

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi şöyle bir açıklama yaptı:

“Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi'nde (LMS) yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 01 Şubat 2019 17:00’a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacaktır.”

SINAV SONUÇLARI İTİRAZ KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN