2019 BİLSEM öğretmen tercih, atama kılavuzu ve kontenjan listesi yayımlandı! BİLSEM öğretmen başvurusu nasıl yapılacak?

BİLSEM özel yetenekli öğrencileri tespite ederek örgün eğitimlerini aksatmadan kapasitelerini kullanmaları amacıyla açılmış devlete bağlı özel bir kurumdur. BİLSEM'e ataması yapılacak öğretmenler yapılan sınavlar ile özel yetenekli çocuklar daha kısa sürede keşfedecek. BİLSEM 2019 yılı atama ve tercih kılavuzunun yanında kontenjan listesini de duyurdu. İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı Bilsem Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzunu internet sitesinde yayımladı. MEB’e bağlı bilim ve sanat merkezlerinin öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik öğretmen alımı yapılacaktır. Başvuru ve başvuruya ait onay süreci 09-16 Ocak 2019 tarihleri arasında http://mebbis.meb.gov.tr adresinden gerçekleştirilecektir. Öğretmen seçme ve atama sürecine ilişkin iş ve işlemlerin kılavuzda yer alan hükümler doğrultusunda yapılması gerekmektedir.

BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA KILAVUZU

BİLSEM KONTENJAN LİSTESİ

BİLSEMLERDE EĞİTİM DÖNEMLERİ NE ZAMANDIR?

Bilsem’ lerde eğitim-öğretim; birinci dönem (Eylül-Ocak), ikinci dönem (Şubat-Haziran) ve Temmuz, Ağustos (yaz okulu, öğrenci kampları) aylarını kapsayacak şekilde yılda üç dönem halinde düzenlenir. Öğrenci kayıtlı olduğu örgün eğitim okulunda sabahçı ise öğleden sonra Bilsem’ de, öğlenci ise sabah Bilsem’ de ve tam gün eğitim görüyorsa akşam BİLSEM’ de olacak şekilde eğitime alınır. Her eğitim döneminde devamsızlık süresi eğitim süresinin %30′ unu geçemez. Mazeret göstermeksizin bu süreyi aşan veya programa katılmayan öğrencilerin kaydı silinir.



BİLSEM ÖĞRETMEN BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

2.1. Başvuruda bulunacak öğretmenler, elektronik başvuru formuna http://mebbis.meb.gov.tr adresine kişisel kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra“Başvuru İşlemleri” seçeneğine tıklayarak ulaşabileceklerdir.

2.2. Elektronik başvuru formu öğretmenler tarafından doldurulacaktır.

2.3. Başvuru yapan öğretmenler puan aldıkları Ek 2: Değerlendirme Kriterleri Formu'nda yer alan tüm kriterlere ilişkin belgeleri görevli oldukları okul/ kurum müdürlüklerine teslim edeceklerdir.

2.4. Okul/kurum müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğü ve il millî eğitim müdürlüğü başvuran adayların başvurularını silsile yoluyla http://mebbis.meb.gov.tr adresinden “Başvuru gerçekleştirilmiştir.” şeklinde onaylayacaklardır. Ek 2: Öğretmen Değerlendirme Kriterleri

Formu üzerinden belgelerin geçerliliği kontrol edilmeyecektir. Belgelerin geçerliliği konusundaki sorumluluk, Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi il öğretmen değerlendirme komisyonu üyeleri ve görevleri başlıklı 34. maddesinde belirtilen “başvuran adayların başvuru

belgelerini öğretmen değerlendirme kriterleri üzerinden incelemek” hükmü ile il öğretmen değerlendirme komisyonuna verilmiştir.

2.5. Okul/kurum müdürlüğü MEBBİS modülünde “Başvuru gerçekleştirilmiştir.” şeklinde onaylanan başvuru formunun iki adet çıktısını alarak başvuru yapan öğretmene imzalatacaktır. İmzalatılan belgenin bir nüshası öğretmene verilecek, diğer nüshası tüm ekleriyle birlikte il millî eğitim müdürlüğüne silsile yoluyla gönderilecektir.

2.6. İl millî eğitim müdürlüğü başvuru formunu ve forma ait tüm ekleri il öğretmen değerlendirme komisyonuna teslim edecektir.

2.7. Başvuru süresi içinde belgelerin onayı ile il öğretmen değerlendirme komisyonuna ulaştırılmasıyla ilgili takip işlemlerinden başvuru yapan öğretmen sorumludur.

2.8. Onaylanmış başvuru formunu yanlış doldurup daha sonra düzeltilmesini yazılı olarak talep eden öğretmenlerin taleplerinin uygun olması durumunda onay birimi tarafından değerlendirilerek talep doğrultusunda gerekli işlemler başvuru süresi içinde yapılacaktır.

2.9. Başvuru ve onay işlemleri internet ortamından takip edilebilecektir.