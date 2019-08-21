2019 BİLSEM sonuçları nasıl sorgulanacak? MEB BİLSEM mülakat sonuçları açıklanıyor…

BİLSEM sonuçlarını heyecanla bekleyen öğrenciler ve veliler için MEB’ten mülakata sonucu açıklaması bekliyor. BİLSEM mülakat sonuçları bugün erişime açılacak. Peki 2019 BİLSEM sonuçları nasıl sorgulanacak? İşte MEB mülakat sonucu sorgulama ekranı…

BİLSEM SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANACAK

MEB tarafından sorgulama sayfasında erişime açılacak sonuçlar ile öğrenciler için yeni bir öğrenim hayatı başlamış olacak. Zeka, yaratıcılık ve liderlik alanlarında yüksek kapasitesi olan özel yetenekli öğrencilerin eğitim göreceği BİLSEM için mülakat sonuçlarının 21 Ağustos'ta açıklanacağı duyurulmuştu. İşte Bilsem mülakat sonuçları için sorgulama sayfası…

BİLSEM SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

BİLSEM NEDİR?

Açılımı, Bilim ve sanat merkezleri'dir. Bilim ve Sanat Merkezleri'nin örgün eğitime alternatif olması değil; destekleyici olması hedeflenmiştir. Bu yüzden Bilsem'e yerleştirilme hakkı kazanan öğrenciler, örgün eğitim saatleri (okul saatleri) dışında Bilim ve Sanat Merkezlerinde özel eğitimler almaktadırlar.

Amaç: Örgün eğitim sisteminde, tüm öğrencilerle aynı müfredata tabi tutulan fakat diğer öğrencilerden ayırt edici bireysel yeteneklere sahip öğrencileri değerlendirmektir. Yani, özel yetenekli öğrencilerin sahip olduğu potansiyeli değerlendirmek üzere onlara özel müfredatlar hazırlayan destekleyici eğitim kurumudur.

İLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 26 Ağustos-13 Eylül 2019 tarihleri arasında bilim ve sanat merkezine kayıtlarını yaptıracaklardır.