MEB, 2019 bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçlarını açıkladı! TIKLA ÖĞREN!

Bursluluk sınav sonuçları belli oldu. İOKBS sonuçlarını haberimizde yer alan odsgm.meb.gov.tr sorgulama sayfası aracılığı ile sorgulayabilirsiniz. Sorgulama yapacaklar T.C. kimlik no ve doğum tarihi ile sonuçları görüntüleyebilecek. İşte 2019 bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı…

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

BURSLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 1 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacaktır.

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Bursluluk sınav sonuçları bugün için de http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden erişime açılacak. Sonuç sorgulaması yapacaklar T.C. kimlik no ve doğum tarihi ile sonuçları görüntüleyebilecek.