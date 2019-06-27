2019 Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB açıkladı

Bursluluk sınavı sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre 22 Temmuz 2019 tarihinde kurumun resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.Sınav sonuçlarını öğrenmek için adayın TC No ve doğum tarihi ile http://odsgm.meb.gov.tr/ sitesine giriş yapması yeterli olacak.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.

BURSLULUK SINAVI HAKKINDA

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye’de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Bu yıl 60 bin öğrenciye burs imkanı sağlanması kararlaştırılmıştır.

Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir.

Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır.