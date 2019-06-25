DGS sınav giriş yerleri belli oldu! (2019 DGS sınav giriş belgesi sorgulama)

Onbinlerce adayın beklediği sınav DGS bu hafta sonu yapılacak. Tüm ÖSYM sınavlarında olduğu gibi DGS’de de sınav giriş yerleri ve giriş belgeleri ais.osym.gov.tr’den öğrenilebilecek. Adaylar ÖSYM AİS sistemine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak nerede DGS’ye girecek öğrenebilirler.

DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ

30 Haziran’da düzenlenecek olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için sınav giriş yerleri açıklandı. Adaylar, 2019-DGS için saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

SINAVA GİRİŞ BELGESİ ADAYLARA GÖNDERİLMEYECEK

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.

Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

ÇANTA VE BENZERİ EŞYALAR ALINMAYACAK

Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur.

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