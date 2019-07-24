2019 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Önlisans öğrencileri Dikey Geçiş Sınavı sayesinde iki yıllık programlarını, dört yıllık lisansa tamamlayabiliyorlar. Geçtiğimiz aylarda DGS yapılmıştı. Binlerce genç büyük bir heyecan içinde sınav sonucunu öğrenmek istiyor. 25 Temmuz Perşembe günü DGS sonuçları açıklanacak. Sonuçlar belli olur olmaz aşağıda yer alan linkten öğrenebilirsiniz.

2019 DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

ÖSYM’nin bu yıl için belirlediği takvime göre, sonuçlar 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. DGS işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri sekmesinden yapılıyor. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme girip ‘sonuçlarım' sekmesinden sınav sonuçlarını sorgulayabilecek. Sonuçlar sayfasında adayın girdiği sınavlar listelenir ve son girilen sınav sonucu en üstte yer alır. Sonuçları açıklandığı anda 2019-DGS sonuçları yayında bulunan ‘görüntüle' işlemini gerçekleştirerek sınav sonucunuza ulaşabilirsiniz.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2019 DGS tercih tarihleri henüz belli olmadı. Tercih tarihleri ve diğer detaylar, ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzun ardından netleşecek. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.