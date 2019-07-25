DGS sonuçları için nefesler tutuldu! İşte DGS sonuçları sorgulama ekranı

ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarını bugün açıklayacağını duyurdu. Üniversitelerin önlisans programlarından lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adayların katıldığı DGS’de soru ve cevaplar açıklandı, şimdi sıra sınav sonuçlarında. ÖSYM, DGS sonuçlarını açıklandığı anda aşağıdaki linkten sonucunuzu sorgulayabilirsiniz.

DGS SONUÇLARI SONUC.OSYM.GOV.TR ADRESİNDEN ÖĞRENİLECEK

DGS'ye girerek eğitim seviyelerini lisans düzeyine çıkarmayı hedefleyen öğrenciler şimdi DGS sonuçlarını bekliyor. DGS sınav sonuçları açıklanıyor, DGS sınav sonuçları ÖSYM aday işlemleri üzerinden açıklanacak, aday işlemleri sistemine girmek için TC kimlik numaranızın yanında aday şifreniz de gerekmekte. Aday şifresi sınava başvuru yaptığınızda sisteme giriş yaptığınız şifreyle aynı şifredir, bu şifreyi unuttuğunuz takdirde farklı yöntemlerle tekrar şifre edinebilirsiniz.

2019 DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

DGS 2019 SORU VE CEVAPLARI

DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI