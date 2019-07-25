2019 DGS tercih sonuçları açıklandı mı? DGS tercih sonucu sorgulama ekranı

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülüyor. DGS sonuçlarının her an açıklanması bekleniyor. Aşağıda yer alan linkten DGS sonuçları açıklanır açıklanmaz öğrenebilirsiniz.

2019 DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2019 DGS tercih tarihleri henüz belli olmadı. Tercih tarihleri ve diğer detaylar, ÖSYM’nin yayımlayacağı kılavuzun ardından netleşecek. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

ÖSYM'nin bu yıl için belirlediği takvime göre, sonuçlar 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. DGS işlemleri ÖSYM’nin Aday İşlemleri sekmesinden yapılıyor. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme girip ‘sonuçlarım’ sekmesinden sınav sonuçlarını sorgulayabilecek. Sonuçlar sayfasında adayın girdiği sınavlar listelenir ve son girilen sınav sonucu en üstte yer alır. Sonuçları açıklandığı anda 2019-DGS sonuçları yayında bulunan ‘görüntüle’ işlemini gerçekleştirerek sınav sonucunuza ulaşabilirsiniz.