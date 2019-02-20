2019 DİB MBSTS başvuru tarihleri açıklandı! DİB Seviye Tespit Sınavı başvurusu nasıl yapılır?

2019 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2019-DİB-MBSTS) başvuruları başladı. Başvurular 19-28 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak. Aşağıda yer alan ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ekranından başvuru işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

2019 DİB MBSTS BAŞVURU EKRANI

2019 DİB MBSTS NE ZAMAN? BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

2019 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2019-DİB-MBSTS), 13 Nisan 2019 tarihinde uygulanacak.

BAŞVURU YAPARKEN BUNLARA DİKKAT!

Sınava başvurular, 19-28 Şubat 2019 tarihleri arasında alınacaktır. Geç başvuru günü, 12 Mart 2019 tarihidir.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklardır.

ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı bulunmayan adaylar başvurularını, Başvuru Merkezlerinden yapacaklardır. Başvuru Merkezlerinin adresi ÖSYM'nin internet sayfasında yer alacaktır. Başvuru Merkezleri tarafından başvurular, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alınacaktır.

ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı bulunan adaylar, başvurularını, bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile) veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapacaklardır. Posta yoluyla başvuru alınmayacak, elden yapılmak istenen başvurular kabul edilmeyecektir. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olacaktır.