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2019 Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı!

ÖSYM, İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş sınav sonuçlarını açıkladı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebiliyorlar. İşte ÖSYM Kaymakamlık sınav sonuçları sorgulama ekranı...

18:14 -
Haberler Eğitim
2019 Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı!

ÖSYM’den yapılan açıklamada “09 Kasım 2019 tarihinde uygulanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavına (2019-Kaymakamlık) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

2019-Kaymakamlık sınavına ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış ve itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup, Alan Bilgisi Testi Temel Soru Kitapçığındaki 32 ve 55 numaralı soruların iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir.” denildi.

ais İçişleri Bakanlığı ÖSYM sınav
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