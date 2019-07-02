2019 KPSS sınav takvimi: KPSS ne zaman yapılacak?

Kamu personeli olmak isteyenlerin katıldığı KPSS'de tarihler belirlendi. KPSS 2019 takvimi ile ilgili tüm detaylar ÖSYM'nin internet adresinde yer alıyor. Peki, 2019 KPSS ne zaman? Son sınav soruları ve cevapları hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde…

2019 KPSS NE ZAMAN?

KPSS Alan Bilgisi 2019 sınavı

Sınav günü 20 Temmuz 2019 (Birinci oturum) – 21 Temmuz 2019 (İkinci oturum).

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 2019 sınavı

Sınav günü 28 Temmuz 2019

KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür 2019 sınavı

Sınav günü 14 Temmuz 2019

KPSS sonuçları 29 Ağustos'ta duyurulacak.

KPSS SON SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Testi ve Cevap Anahtarına (https://www.osym.gov.tr/TR,15208/2018-kpss-lisans-genel-yetenek-genel-kultur-ve-egitim-bilimleri-temel-soru-kitapciklari-ve-cevap-anahtarlari–10.html) bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz…