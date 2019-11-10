2019 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır? İşte dikkat çeken tarih!

Bu soruların cevabı KYK burs başvurularını tamamlayan öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. KYK burs sonuçları merakla beklenirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi, Erdoğan burs ve kredi ücretlerine ne kadar zam yapılacağını duyurdu. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

KYK BURS SONUÇLARI İÇİN DİKKAT ÇEKEN TARİH!

KYK burs ve kredi sonuçları hakkında bir açıklama gerçekleşmedi. Ancak geçmiş dönemlerin tarihleri açıklanma tarihi hakkında ipucu veriyor. Geçtiğimiz yıl başvuru 15 Ekim tarihinde gerçekleştirilmiş ve sonuçlar 13 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Tarih aralıklarına bakıldığında sonuçların Kasım ayının ikinci haftasında açıklanması bekleniyor.

KYK KREDİ VE BURS ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan “2020 Ocak ayı itibariyle lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu bu rakamlar 500 liradan 550 liraya çıkıyor. Bu rakam biz hükümete geldiğimizde 45 liraydı. Yüksek lisansta 1100 lira, doktorada 1600 lira olarak uygulanacak.” açıklamasında bulundu.