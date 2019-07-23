2019 LGS boş kontenjan ve taban puanları: LGS nakil tarihleri ne zaman?

Lise tercih sonuçları aileler ve öğrenciler içim hayal kırıklığı yarattı. Milli Eğitim Bakanlığı, 2019 Yılı Merkezi Sınav Puanı ile ve Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarının yerleştirme sonuçlarına göre taban puan ve boş kontenjan bilgilerini yayınladı. Öğrenciler nakil sürecini takip ederek yeniden tercihte bulunacak.

2019 LGS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI

LGS’de boş kontenjanlar ve taban puanları ‘e-okul.meb.gov.tr’ adresinden öğrenilebiliyor.

2019 LİSE TABAN PUAN VE BOŞ KONTENJAN BİLGİLERİ-TIKLA ÖĞREN (MERKEZİ SINAV PUANI)

2019 LİSE TABAN PUAN VE BOŞ KONTENJAN BİLGİLERİ-TIKLA ÖĞREN (YEREL YERLEŞTİRME)

LGS NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

* Bu yıl birinci nakil tercihleri 29 Temmuz-2 Ağustos yapılacak. Sonuçlar 5 Ağustos'ta açıklanacak.

* İkinci nakil başvuruları 5-8 Ağustos yapılacak ve sonuçlar 10 Ağustos'ta belli olacak.

* Yerleşemeyen öğrenciler il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos'ta alınacak.

* Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos'ta alınacak.

* Yatılılık başvuruları, 26-29 Ağustos'ta yapılacak.

* Nakil komisyonlarının yerleştirmeleri 6 Eylül itibarıyla tamamlanacak ve yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak.