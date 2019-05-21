2019 LGS kontenjan listeleri: Liselerin güncel kontenjan listeleri…

Bu yıl 2019 LGS puanıyla öğrenci alacak lise sayısı 1531, kontenjanları ise 139 bin 120 oldu. Geçen yıla göre okul sayısı 164, kontenjan sayısı da 11 bin 700 arttı. 1 Haziran 2019 cumartesi günü yapılacak Lise Geçiş Sınavı (LGS) öncesi, sınava girecek adaylar ve veliler okul sayısı ve kontenjanlarının ne olduğunu merak ediyor… 2019 LGS kontenjan listeleri ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Geçtiğimiz yıl 1367 lise sınavla öğrenci almıştı. Bu liselerin de toplam kontenjanı 127 bin 420 idi. Bu yıl ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sınavla öğrenci alan lise sayısı ile kontenjanı artırdı. Bu yıl sınavla öğrenci alacak lise sayısı 1531, kontenjan da 139 bin 120 oldu. Geçen yıla göre okul sayısı 164, kontenjan da 11 bin 700 arttı. Kılavuz ekinde, merkezi sınavla öğrenci alacak fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumları da açıklandı. Buna göre, Türkiye genelinde 1531 liseye LGS puanıyla öğrenci yerleştirilecek. Bu liseler arasındaki bazı meslek liselerinin sadece belirlenen dal ve alanlarına öğrenci yerleştirilmesi yapılacak. Bu okulların toplam kontenjanı 139 bin 120 oldu. İşte LGS puan listeleri…

2019 LGS KONTENJAN LİSTELERİ

Tüm Türkiye'deki okulların kontenjan listelerine https://eokulyd.meb.gov.tr/OrtaOgretim/OKL/OOK06006.aspx bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz…