2019 MSÜ Sınav Takvimi ve sınav soruları: MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuç ve tercih tarihleri…

Geçen yıl ÖSYM tarafından ilk kez uygulamaya konulan (MSÜ) Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için 2019 yılı detayları belli oldu. MSÜ Sınav Takvimi: Sonuç ve tercih tarihleri hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde…

Milli Savunma Üniversitesine öğrenci alımı sınavı ile ilgili süreç kılavuzun yayınlanması ile başladı. Başvuruların ve sınavın tamamlanmasının ardından adaylar sınav sonuçlarının gelmesini beklemeye koyuldular.

Bu yıl ikinci kez, 81 il ve 91 sınav merkezinde uygulanacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2019-MSÜ) 379 bin 796 askeri öğrenci adayı katılım sağlayacak.

2019 MSÜ SINAV TAKVİMİ

Sınav tarihi: 7 Nisan 2019

Sonuç tarihi: 26 Nisan 2019

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI!

MSÜ SINAV SORULARI TIKLA

ÖSYM’den gelen açıklama şöyle: “07 Nisan 2019 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2019-MSÜ) Temel Soru Kitapçıklarına,sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 07 Nisan 2019 tarihinde saat 14.30'dan itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.”