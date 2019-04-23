2019 Okullar ne zaman kapanacak?

Öğrenciler yaz tatilini iple çekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı, resmi internet adresinden okulların kapanışı ile ilgili takvimini yayınladı. Uzmanlar öğrencilerin yaz tatillerini hem öğretici hem de eğlenceli faaliyetlerle değerlendirmelerini öneriyor. 2019 yılında okullar ne zaman kapanıyor?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? İŞTE TARİH…

15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sürecek.

ÖĞRENCİLER YAZ TATİLİNİ NASIL DEĞERLENDİRMELİ?

Öğrenciler yaz tatilini, yoğun ders ve sınav temposundan sonra ders çalışmadan geçirmek isterken veliler ise çocuklarının akademik birikimlerini unutmadan tekrar ederek değerlendirmelerini bekliyor.

Öğrencilerin heyecanla beklediği yaz tatili yaklaştı. Ancak öğrencilerin ve velilerin uzun yaz tatili beklentisi birbiriyle uyuşmuyor. Sınav stresi ve yoğun ders temposundan çıkan öğrenciler yaz tatili boyunca hiç ders çalışmadan sürekli televizyon izleyerek, bilgisayar başında zaman geçirmek istiyorlar. Velilerin bu süreçte çocuklarına karşı baskıcı tavır sergilememesi gerekiyor. Ebeveynlerin çocuklarının yoğun ve yorucu bir eğitim öğretim hayatından çıktığının bilincinde olmaları gerekiyor.

Yaz ayları çocukların kendilerini sanat, spor ve sosyal açıdan geliştirebilmeleri için bir fırsat. Veliler tatil döneminde çocuklarını yetenekleri doğrultusunda çalışmalara yönlendirmeli