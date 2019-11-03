2019 Okullar ne zaman tatil olacak?

Öğrenciler ara tatil için geri sayıma başladı. Bu sene ilk kez Kasım ayında haftasonları ile birlikte toplam 9 gün tatil yapılacak. MEB, öğrencilerin sık sık ve azar azar tatil yapmasını sağlayan yeni sistemi bu sene ilk kez uyguluyor.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.

1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020’de ikinci dönem başlayacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.