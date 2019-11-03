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2019 Okullar ne zaman tatil olacak?

Milyonlarca öğrenci okulların tatil olacağı tarihi merak ediyor. 2019-2020 Eğitim/Öğretim yılın ilk ara tatiline kısa bir süre kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı bu sene yeni bir tatil sistemini uygulamaya başlayacak. Peki 2019 Okullar ne zaman tatil olacak? İşte 2019-2020 Eğitim/Öğretim yılı tatil tarihleri...

21:10 -
Haberler Eğitim
2019 Okullar ne zaman tatil olacak?

Öğrenciler ara tatil için geri sayıma başladı. Bu sene ilk kez Kasım ayında haftasonları ile birlikte toplam 9 gün tatil yapılacak. MEB, öğrencilerin sık sık ve azar azar tatil yapmasını sağlayan yeni sistemi bu sene ilk kez uyguluyor.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.

1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020’de ikinci dönem başlayacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

meb Milli Eğitim Bakanlığı öğrenci tatil
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