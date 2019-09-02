2019 PMYO giriş sınavı ne zaman? Fiziksel yeterlilik parkuru nasıl olacak?

Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) bünyesinde eğitim görmek isteyen öğrenciler 2019 yılı PMYO Giriş Sınavı’na katılacak. Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü, Fiziki Yeterlilik ve Mülakat Sınavı geçmesi gereken öğrencilerin sınav giriş belgeleri sınav tarihinden önce Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi olan www.pa.edu.tr internet adresinden yayınlanacaktır. PMYO giriş sınavının 09-15 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılması bekleniyor.

SINAV TALİMATI DETAYLARI

2019 PMYO GİRİŞ SINAVI FİZİKSEL YETERLİLİK SINAVI TALİMATLARI

Başlangıç çizgisi ile ağırlık taşıma etabının son dubanın bulunduğu yere kadar 29 metre uzunluğunda ve ağırlıkların başındaki duba ile takla minderinin başındaki duba arası 14 metre eninde, takla atma minderinin başındaki duba ile bitiriş çizgisine kadar 29 metre uzunluğunda toplam 7 istasyon ile 72 metre uzunluğundaki parkurdan oluşmaktadır.

Fiziksel Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, fiziksel yeterlilik sınavı komisyonu ve sınava katılan aday tarafından görülebilecek nitelikteki dijital fotoselli süreölçer ile yapılacaktır. Dijital fotosel cihazının başlama ve bitiş kısmındaki fotoseller arasındaki mesafe en az (3) üç metre genişlikte olacaktır.