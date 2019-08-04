2019 üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca üniversite adayı yıllarını vererek YKS’ye hazırlandı ve sonuçların açıklanmasının ardından üniversite tercihlerini gerçekleştirdi. Şimdi heyecanla hangi üniversiteyi ve bölümü kazandığını öğrenmek için YKS tercih sonuçlarını bekliyor. ÖSYM, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacağını duyurmadı fakat üniversite kayıtları yerleştirme sonuçları için ipucu veriyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Üniversite kayıtlarının 19 Ağustos’ta başlaması bekleniyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçen yıl 7-14 ağustos tarihlerinde alınana tercihlerin sonuçları 31 Ağustos’ta açıklanmıştı. Bu yıl daha erken alınan tercihlerin sonuçlarının 15-19 Ağustos tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

YERLEŞEMEYENLER İÇİN SON ŞANS: EK YERLEŞTİRME

Üniversite kontenjanları yayınlanıp, üniversite tercihleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme süreci başlayacak. Merkezi yerleştirme kapsamında tercih yaptıktan sonra tercih sonuçlarıyla birlikte bir üniversiteye yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamıyorlar. Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek