2019 Yarıyıl tatiline sayılı günler kaldı! 15 tatil ne zaman, hangi gün?

Bir eğitim-öğretim yılının daha yarısı geride bırakılıyor. Öğrenciler hem tatil için hem de karneleri için heyecanlanıyor. Milyonlarca öğrenci kısa bir süre sonra tatile başlayacak. Aileler elini çabuk tutup uçak ve otobüs bileti almak, rezervasyon yaptırmak istiyor. Peki 15 tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek, uzayacak mı? İşte 2019 sömestir tatili ile ilgili ayrıntılar...

Yarıyıl tatiline kısa bir zaman kaldı. Öğretmenler, velileri bu tatilin iyi değerlendirmesi yönünde uyarılarda bulunuyor.Bu dönemde veliler kendi çocuklarının karne sonuçlarına göre eğitim programlarında yenilik yapabilirler. Dersleri kötü gitmiş olan bir öğrencinin ikinci kanaat döneminde nasıl düzeltilebileceği noktasında çeşitli çözümlemeler ortaya koyarak kötü gidişe dur diyebilir. Derslerinde başarılı olan öğrenciler için yarıyıl tatilinde çeşitli aktiviteler ile yabancı dil öğrenimi noktasında yeni çalışmalar ortaya konulabilir.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2019 iş takvimine göre 15 Tatil, 18 Ocak 2019 tarihinde verilecek olan karnelerin ardından başlamış olacak. Sömestr tatili, 3 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. Öğrenciler, 4 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönem 4 Şubat 2019 tarihinde başlayacak ve 14 Haziran 2019 tarihinde sona erecek. Bu tarihten itibaren öğrenciler 3 aylık yaz tatili yapacak. Ardından 2019-2020 eğitim öğretim yılı 16 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.

2019 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı