Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ne zaman? sorusu sınava girecek adaylar tarafından araştırılıyor. ÖSYM sınav takviminde YKS, TYT, AYT ve YDT sınavlarının tarihlerini paylaştı. Peki 2019 YKS ne zaman? TYT, AYT, YDT sınavları ne zaman yapılacak? İşte YKS ile ilgili merak edilen soruların yanıtları…

YKS NE ZAMAN?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) : 15 Haziran 2019 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) : 16 Haziran 2019 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) : 16 Haziran 2019 (Pazar), 15.45, 120 dakika

YKS HAKKINDA BİLGİ

Yüksek öğretim Kurumları Sınavı ismi verilen ve YKS diye tanımlanan yeni model, eski Mart ayında yapılan Yükseöğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Haziran ayında 5 ayrı oturumda oluşan Lisans Yerleştirme Sınavı’nın (LYS) birleştirilmesinden oluşuyor. YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 farklı oturumda gerçekleştirilecek. 2019 YKS sınavına girecek adaylar için heyecanlı süreç başladı.

YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 farklı oturumda gerçekleştirilecek. 2018 yılında ilk kez uygulanan lise öğrencilerinin üniversite eğitime geçişinde uygulanan YKS sınavı bundan sonra her yıl düzenli olarak uygulanacak. Daha önce ÖSS ve YGS sınavı olarak uygulanan yeni sınav adı YKS olmuştu.

2018 yılında ilk kez uygulanan lise öğrencilerinin üniversite eğitime geçişinde uygulanan YKS sınavı bundan sonra her yıl düzenli olarak uygulanacak. Daha önce ÖSS ve YGS sınavı olarak uygulanan yeni sınav adı YKS olmuştu.