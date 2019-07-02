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2019 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Binlerce öğrenci üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasını büyük bir heyecan içinde bekliyor. ÖSYM, YKS sonuçları için tarih belirledi. Sonuçlar açıklandıktan sonra ise YKS tercihleri başlayacak. İşte YKS ile ilgili önemli tarihler...

23:20 -
Haberler Eğitim
2019 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sonuçları 18 Temmuz’da açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS tercihleri 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak. Ayrıca YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandı ancak bu yayınlanan kılavuz ön bilgilendirme amacı taşıyor.

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