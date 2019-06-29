2019 YKS sonuçları ne zaman açıklanır? Geri sayım başladı!

ÖSYM, geçtiğimiz senelerde üniversite sınav sonuçlarını gece 00.00’ı geçer geçmez açıklamıştı. Binlerce aday ÖSYM takviminde yer alan 18 Temmuz 2019’da ekran başında YKS sınav sonuçlarını bekliyor olacak. Sınav sonuçlarının açılanmasının ardından üniversite tercih işlemleri başlayacak. Adaylar YKS sonuçları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nden öğrenebilecek.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS tercihleri 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak. Ayrıca YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandı ancak bu yayınlanan kılavuz ön bilgilendirme amacı taşıyor.