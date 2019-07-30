2019 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

Adaylar YKS puanlarına göre bölüm ve üniversite tercihlerini yaptı, şimdi sıra sonuçlarda. ÖSYM tarafından YKS tercih sonuçları için net bir tarih verilmese de ağustos ayının ikinci yarısında açıklanması bekleniyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtları başlayacak ve birçok öğrenci hayallerine kavuşmuş olacak.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçen yıl 7-14 ağustos tarihlerinde alınana tercihlerin sonuçları 31 Ağustos’ta açıklanmıştı. Bu yıl daha erken alınan tercihlerin sonuçlarının 15-19 Ağustos tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Üniversite kayıtlarının 19 Ağustos’ta başlaması bekleniyor.

YERLEŞEMEYENLER İÇİN SON ŞANS: EK YERLEŞTİRME

Üniversite kontenjanları yayınlanıp, üniversite tercihleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme süreci başlayacak. Merkezi yerleştirme kapsamında tercih yaptıktan sonra tercih sonuçlarıyla birlikte bir üniversiteye yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamıyorlar. Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek