YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama ekranı: 2019 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

Beklenen YÖKDİL sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir ayrıntı bulunmuyor ancak önceki sınav sonuçları bu konuda fikir veriyor. Geçtiğimiz dönemlerde düzenlenen YÖKDİL sınavlarında sonuçların, 15 gün dolaylarında açıklandığı görülmüştü. Bu yıl yapılan YÖKDİL sınavının da bugünlerde açıklanması bekleniyor.

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

10 Mart Pazar günü, 30 ilde toplam 35 sınav merkezinde düzenlenen YÖKDİL sınavına katılım sağlayanların sonuç bekleyişi sürüyor. Geçtiğimiz dönemlerde düzenlenen YÖKDİL sınavlarında sonuçların, 15 gün dolaylarında açıklandığı görülmüştü. Bu yıl yapılan YÖKDİL sınavının da mart ayının sonuna kadar açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçları açıklandığı anda aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz.

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

YÖKDİL BARAJ PUANI KAÇ?

İlgili mevzuat ile ilgili düzenlemelerimizde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.

YÖKDİL SINAV SONUCUNA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.