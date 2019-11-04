2020 KPSS sınav tarihleri belli oldu mu? ÖSYM KPSS ne zaman yapılacak?

KPSS, her yıl belirli dönemlerde ÖSYM tarafından düzenleniyor. KPSS sınavlarının geride kaldığı 2019 yılının sonuna doğru yaklaştıkça 2020 yılı ÖSYM sınav takviminde yer alacak KPSS tarihi merak konusu oluyor. Peki KPSS 2020 ne zaman yapılacak?

KPSS 2020 NE ZAMAN?

KPSS 2020 sınav tarihleri henüz belirlenmedi. ÖSYM takviminin yayınlanmasının ardından sınav tarihleri belli olacak.

KPSS HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

Kamu Personel Seçme Sınavı ya da kısaca KPSS, Türkiye’de devlet kurumlarına personel alımı için ÖSYM tarafından hazırlanıp uygulanan bir sınavdır. Daha önce memur alımı için yapılan Devlet Memurluğu Sınavı ya da kısaca DMS, 1999 yılında Kamu Personeli Yasası’nda yapılan düzenleme yapılarak Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı olarak adlandırılmış ve niteliği değiştirilmiştir. 2002 yılında yapılan isim değişikliği ile şimdiki adı olan KPSS ismini almıştır.

KPSS çatısı altında farklı kurumların ihtiyaçları doğrultusunda farklı sınavlar yapılmaktadır. KPSS çeşitleri şunlardır:

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri)

2016-KPSS Lisans (Alan Bilgisi)

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ön Lisans Düzeyi)

KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ortaöğretim Düzeyi)

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Bu sınavların dışında kamu kuruluşlarına engelli personel alımı için de EKPSS yapılmaktadır.