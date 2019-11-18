2020 MEB sınav takvimi yayınlandı mı? MEB sınav tarihleri belli oldu mu?

MEB sınav takvimi içerisinde; LGS sınavı, bursluluk sınavı, AÖL sınavı, ehliyet sınavları bulunuyor. 2019 yılı sınav takvimine göre MEB'in açıkladığı tarihler şöyle; Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi I. Dönem Sınavı 2019-2020 2019-2020 AÖO- AÖL- AÖIHL- MAÖL / 1, 7 Aralık 2019 ve 8 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak. 2020 MEB sınav takvimi yayımlandığı anda haberimizde olacak.

LGS NE ZAMAN?

Lise Geçiş Sınavı (LGS) Resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerinin 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci yerleştirilmesi amacıyla MEB tarafından gerçekleştiriliyor. MEB, 2020 yılı Lise Geçiş Sınavı, 7 Haziran 2020 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

MEB SINAV TAKVİMİ

Yılın farklı zamanlarında düzenlenen sınavlar için kendi çalışma takviminizi oluşturmak istiyorsanız mutlaka tarihleri MEB açıkladığı anda öğrenmeye çalışın. MEB'in sınav takvimine Ulaşmak için aşağıdaki bağlantı linklerini kullanabilirsiniz…

MEB SINAV DUYURU SAYFASI

MEB 2019 YILI SINAV UYGULAMA TAKVİMİ