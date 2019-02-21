21 Şubat’ta Çanakkale’de okullar tatil mi?

Çanakkale depreminde can kaybı yaşanmadı fakat tedbir amaçlı okulların tatil edilmesi gündeme geldi. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde okullar tatil edildi. Çanakkale merkez ve diğer ilçelerde ise okullar tatil değil, eğitim devam edecek.

AYVACIK’TA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Depremin merkez üssü Ayvacık ilçesinde bugün ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin, dün akşam yaptıkları değerlendirme toplantısında tedbir amaçlı olarak ilçe genelinde bugün 1 gün süreyle ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini açıkladı.