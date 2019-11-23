24 Kasım Öğretmenler Günü’ne buruk kutlama!

Mesleki sorunlar, ekonomik yetersizlikler ve Öğretmenler Günü haftasında, Gaziantep'de ‘Pamuk ipliğine bağlısınız' sözleriyle hayatına son veren sözleşmeli Saadet Öğretmen ve ondan 2 gün sonra da Diyarbakır'da borçları nedeniyle sözleşmeli öğretmen Esat Tarhan’ın hayatına son vermesi kutlamaları hüzünlü bir duruma getirdi.

SENDİKALAR KUTLAMIYOR

Türk Eğitim Sen, Eğitim Sen, Eğitim İş ve Anadolu Eğitim Sen, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlamak yerine Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkmaması, kıdemli öğretmenlere seçim vaadi olan 3600 ek gösterge verilmemesi, 700 bin öğretmen adayının atama beklemesi, 130 bin sözleşmeli, 100 binin üzerinde ücretli öğretmen olması ve çoğu ekonomik sıkıntı temelli olarak son 4 yılda 50'nin üzerinde öğretmenin intihar ederek hayatına son vermesi nedeniyle, kutlama yerine eylem yapmayı tercih etti. Öğretmenlerin atanmama, düşük maaş, kadrosuzluk ve alım gücü düşüklüğü ve maaşlarındaki erimeyi gösteren araştırmalar da yapan sendikalar, öğretmenlerin mesleki itibarının korunabilmesi için bir an önce meslek kanununun çıkması ve maaşlarının düzenlenmesini bekliyorlar.

ANITKABİR’E 81 İLDEN 81 ÖĞRETMEN

Öte yandan MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nce, 24 Kasım’da Ankara'da yapılacak etkinliklere 81 ilden seçilen 81 öğretmen katılacak. Meslekte örnek davranışlarıyla öne çıkan 150 öğretmenin de katılacağı kutlamalar MEB Şura Salonu'nda yapılacak.

CUMHURBAŞKANI KABUL EDECEK

Kutlamalar öncesi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öncülüğünde bir grup öğretmenin Anıtkabir'e çelenk koyması ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dışında TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un öğretmenleri kabul edeceği öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI KUTLAMA MESAJINDA ATATÜRK’Ü ANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir mesaj yayımlayarak Öğretmenler Günü'nü kutladı. Şehit öğretmenlere ve hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek başlanıldığı görülen mesajda Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstikbalimizin mimarı, fedakarlığın ve sevginin timsali öğretmenlerimize şahsım, milletim ve ülkem adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Öğretmenlik mesleği sadece eğitim öğretim sürecinde edinilen bilgileri sınıfta öğrencilere aktarmak değil, bilgi yanında tecrübe ve irfanla çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlama mesleğidir. Bu memleketi, milleti ve milli iradeyi sahiplenecek gençlerle geleceğimiz her zamankinden daha aydınlık olacaktır. Öğretmenlerimizin de bu büyük sorumluluğun bilincinde olarak, üstün bir vazife şuuruyla sevgiyi temel alarak, ülkemizin yararını gözeterek görevlerini yerine getirmeye devam edeceklerine inanıyorum. Bu düşüncelerle, Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, yurt içinde ve yurt dışında görev yapan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyorum” dedi.

ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 90'I MEB'İ GERÇEKÇİ BULMUYOR

Eğitim Sen'in, 4 bin 657 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirdiği, “Öğretmenlerin Ekonomik ve Mesleki Sorunlarına Bakış Anketi”nin sonuçlarını Genel Başkan Feray Aytekin Aydoğan, “ MEB'i sözleşmeli, kadrolu, ücretli gibi öğretmen atamaları başta olmak üzere öğretmenlerin iradesine uygun hareket etmeye davet ediyoruz” diyerek açıkladı.

ÖĞRETMENLERİN ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ

Raporda öğretmenlerin alım gücünün düşüşüyle ilgili “Bir dolarının ortalama 1.56 TL olduğu 15 Kasım 2009 yılında bin 302 TL aylık alan 9. derece 1. Kademedeki bir öğretmen maaşıyla 898 ABD doları alabiliyorken, 15 Ekim 2019'da aynı derece ve kademede 3 bin 895 TL alan bir öğretmenin dolar bazında aldığı maaş 677 ABD doları alabiliyor. Son on yılı temel aldığımızda 9/1 derecedeki bir öğretmenin maaşındaki aylık kayıp, dolar bazında 221 ABD dolar yani bin 270 liradır .

Öğretmen anket sonuçları özetle şöyle,

Yüzde 97'si son bir yıl içerisinde satın alma gücünün azaldığını düşünüyor.

Yüzde 78'i son bir yıl içerisinde borçlarının arttığını ifade ediyor.

Yüzde 69'u ekonomik koşulları daha iyi olan bir iş teklifi aldığında mesleğini bırakmayı düşünüyor.

Yüzde 64'ü kendisini iş yerinde değerli hissetmiyor.

Yüzde 93'ü 2019 toplu sözleşme sürecinde yetkili sendikanın ekonomik, özlük ve sosyal haklarını yeterince korumadığını düşünüyor.

Yüzde 94'ü ücretli/kadrolu/sözleşmeli biçiminde çalıştırılmayı, mesleklerinin geleceğini tehdit ettiğini belirtiyor.

Yüzde 90'ı Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorunları çözmek için ürettiği politikaların gerçekçi olduğunu düşünmüyor

Yüzde 92'si mülakat ile öğretmen alımının eşit, adil, geçerli ve yansız bir yöntem olduğu iddiasına katılmıyor.

Yüzde 87'si MEB ile çeşitli vakıf ve derneklerin yürüttüğü protokolleri doğru bulmuyor.

Yüzde 74'üeğitimde cinsiyet eşitliğinin sağlandığını düşünmüyor.

Yüzde 84'ü okullardaki şiddet vakaları nedeniyle iş yerinde kendini güvende hissetmiyor.

24 KASIM NİYE ÖĞRETMENLER GÜNÜ OLARAK KUTLANIYOR?

Türkler, ilk önce Göktürk ve Uygur alfabelerini kullanıyorlardı. 8'nci yüzyıldan sonra İslamiyet’in kabulüyle Uygur alfabesi bırakılarak Arap Alfabesi'ne geçildi. .Kurtuluş Savaşı'ndan sonra 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'i kuran Atatürk tarafından 1 Kasım 1928'de çıkan 1353 sayılı kanunla, Arap Alfabesi yerine Latin Alfabesi kabul edildi. 24 Kasım 1928'den itibaren de Millet Mekteplerinde yaşlı, genç, çocuk, kadın demeden herkese yeni harflerle okuma yazma öğretilme seferberliği Atatürk tarafından başlatıldı. Millet Mekteplerinin açılışı ve Atatürk'ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım günü, 1981 yılından sonra 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Birçok ülkede ise Öğretmenler Günü, 1994’ten bu yana UNESCO tavsiyesiyle 5 Ekim'de Dünya Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor.