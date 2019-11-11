6 üniversitede yeni fakülteler kuruldu

Antalya Bilim Üniversitesi‘ne bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi‘ne bağlı Diş Hekimliği Fakültesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi‘ne bağlı Diş Hekimliği Fakültesi, Iğdır Üniversitesi‘ne bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi‘ne bağlı Spor Bilimleri Fakültesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi‘ne bağlı Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Ayrıca Munzur Üniversitesi‘ne bağlı Güzel Sanatlar Fakültesi’nin adı Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Fakültesi olarak değiştirildi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi‘ne bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi‘ne bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatıldı. (AA)