875 öğrenciye ücretsiz LGS kursu

25 KİŞİLİK SINIFTA DERS

Şehit-gazi çocukları öncelikli olmak üzere, ekonomik olarak dezavantajlı 7'nci ve 8'inci sınıf öğrencisi 875 öğrenci, ders başı yaptı. Küçükçekmece'deki Cennet, Halkalı, Sefaköy, Mehmet Akif, İkitelli, Kanarya ve Yarımburgaz Bilgi Evleri'nde dersler başladı. Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, İngilizce, Sosyal Bilimler ve İnkılap Tarihi dersleri, 37 öğretmenle, 25 kişilik sınıflarda yapılıyor. Öğrencilerin, okul dersleri aksamaması için, hafta içi 15.50-18.00 ve hafta sonu 13.00-18.00 gibi esnek saatler belirlendi.

“EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ”

“Çocuklarımızın, modern metotlar ve yüksek teknolojiyle eğitim almasını hedefledik” diyen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Cumhuriyet ilkelerine ve Atatürk ilkelerine bağlı modern, demokratik bir Türkiye için, her çocuğumuz çok değerli. İyi yetişmeleri ve eğitimde fırsat eşitliği sunmak adına Küçükçekmece Belediyesi olarak sorumluluk aldık. Aileler de, çocuklar da, biz de çok mutluyuz. Öğrencilerimize, desteğimiz her zaman devam edecek.” dedi.