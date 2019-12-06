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Acı gerçek: Türk öğrenciler Türkçe anlamıyor

OECD’nin 3 yılda bir yaptığı Uluslar arası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA)’ya 79 ülke katıldı. 2018 PISA’da Türkiye okumada 40’ıncı, matematikte 42’nci ve fen de 39’uncu oldu. Tüm alanlarda, 36 OECD ülkesinin altında kaldı.

Sultan UÇAR
08:48 -
Haberler Eğitim
Acı gerçek: Türk öğrenciler Türkçe anlamıyor

MEB, 2015 sonuçlarına göre 2018 PISA sonuçlarını, ‘ilerleme' diye kabul etse de gerçek öyle görünmüyor.

2015 PISA sonuçlarında Türkiye sonuçlarında örneklem hatası olduğunu hep söyleyen Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (UNİAR) Kurucusu Prof. Dr. Cemil Yücel, “Yıllara göre karşılaştırıldığında, ilerleme değil aksine gerileme var. Okuma ve matematikte Türkiye, 2009 ve 2012 gerisindedir.
Fen'-de ise 2009 ve 2012 'nin ilerisinde” diyor.

Profesör Yücel, 2015'le karşılaştırma yapılarak, 2018 PISA sonuçlarının yükseliş gibi değerlendirilemeyeceğini savunuyor.

Prof. Yücel'in dikkat çektiği gerçeği PISA 2018 sonuçları da doğruladı. PISA 2015'de okuduğunu anlamada yüzde 0.6'ya kadar düşen Türkiye, 2018 PISA' da yüzde 3.3 oldu. Oysa, 2012 PISA'da zaten yüzde 4.3 olduğundan geriye gidildiği kesinleşti. PISA testinde en önemli test olan ‘okuduğunu
anlama' da sorular teste katılan 79 ülkedeki her çocuğa yaşadıkları ülkenin anadiliyle soruluyor.

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