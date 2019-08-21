Açık lise kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başladı! AÖL kaç dönem sürüyor?

Eğitim hayatına açık lise ile devam edenler AÖL kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başladı. AÖL kayıtları hakkında ayrıntılı bilgileri haberimizde düzenledik.

AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri 21/08/2019 – 27/09/2019 tarihlerinde alınacak.

I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması 21 Ağustos 2019

I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması 18 Ekim 2019

I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması 04 Aralık 2019

AÖL’DEN MEZUN OLMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

Mezuniyet için toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri,

Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ”ortak”, 80 kredi ise ”alan” kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ”ortak”, 72 kredi ise ”seçmeli” derslerden tamamlanması gerekiyor. Bu alt limitlere sahip olan öğrenciler, Açık Öğretim lisesinden mezun olabilir.