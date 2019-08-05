Açık öğretim ortaokul öğrenci durum belgesi sorgulama nasıl yapılır? E devlet AÖO öğrenci durum belgesi sorgulama…

1998-1999 eğitim öğretim yılında 68 bin 886 öğrenciyle eğitime başlayan Açık İlköğretim Okulu kuruluşunun 15. yılında 432 bin 829 mezun vermiştir. Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin kayıt işlemleri ve veri girişleri 2012/45 sayılı genelge ile Halk Eğitimi Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkez Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. Binlerce kişinin kayıt olduğunu AÖO için yapılması gereken işlemlerin birçoğu da internet ortamına taşınmıştır. Bunlardan biri de E Devlet’te Açık öğretim ortaokulu öğrenci durum belgesi sorgulama işlemidir. Öğrenciler sadece birkaç dakikalarını ayırarak internet ortamından durum belgesi sorgulaması yapabilirler… İşte Açık öğretim ortaokulu öğrenci durum belgesi sorgulama işlemi için bilmeniz gerekenler…

AÖO ÖĞRENCİ DURUM BELGESİ SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

– e Devlet Kapısı’na T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın.

– Sağ üst kısımdaki arama çubuğuna “Açık Öğretim Ortaokulu Öğrenci Durum Belgesi Sorgulama” yazın (https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-acik-ogretim-ortaokulu-ogrenci-durum-belgesi-sorgulama)

– Açılan sayfada kişisel eğitim bilgilerinizi görüntüleyecekseniz.

E DEVLET KAPISI AÖO TÜM İŞLEMLER

AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU HAKKINDA

Açık öğretim ortaokulu 2012’de bu ismi almıştır. Daha öncesinde Açık Öretim İlköğretim Okulu denmekteydi. AÖO’da öğrenciler öegün ortaokullarda tyürütülen eğitimin aynısı alır. Aradaki fark eğitimin uzaktan verilmesidir. Ayrıca Açık Öğretim Ortaokulu´nda bir öğretim yılı üç dönemden oluşur.Sınav başarı puanı 45 ve üzeri olarak değerlendirilir. AÖO’den mezun olan öğrenciler eğitim hayatlarına liseden devam edebilirler