Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2018-2019 öğretim yılı bahar dönemi kayıtlarının başlayacağı tarih, üniversite eğitimine bu kurumda açıktan devam eden öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, Açıköğretim Fakültesi kayıtları ve kayıt yenileme ne zaman yapılır? İşte bilinmesi gerekenler…

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) kayıtlar her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşmektedir. AÖF güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 24 Eylül-05 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleşmişti. 2019 yılı bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri ise geçtiğimiz Şubat ayının 11'inde başlayıp, 22'sinde sona erdi.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Adaylar internet sitesi üzerinden kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirebilecekleri gibi AÖF büroları üzerinden de kayıt yenileme işlemlerini yapabilmektedir.

AÖF SINAV TARİHLERİ 2019

AÖF Bahar Dönemi ara sınavları, 13-14 Nisan 2019’da

AÖF Bahar Dönemi sonu sınavı 25-26 Mayıs 2019

2018-2019 AÖF Üç ders sınavı ise 20 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak.