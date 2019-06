Lise eğitimine dışarıdan devam eden öğrenciler AÖL 3. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Şimdi Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihleri: AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? Gelin hep birlikte öğrenelim…

AÇIKÖĞRETİM LİSESİ (AÖL) HAKKINDA

Açıköğretim lisesi ya da kısaca açık lise, çeşitli sebeplerle örgün öğretime devam edemeyen ya da eğitimini yarıda bırakmak durumunda kalan öğrencilerin okuduğu lisedir. Açıköğretim lisesinde eğitim süresi 4 yıl 8 dönemdir. Fakat 18 yaşından büyük öğrenciler yılda üç sınav hakkını değerlendirirse eğitimini 2,5 yılda tamamlayabilir.

Kayıt ve kayıt yenileme işlemleri online olarak yapılır. Öğrencilerin yılda iki kere kayıt yenilemesi gerekir. Öğrenci belirtilen tarihlerde kaydını yeniler, kayıt yenileme ücretini ödedikten sonra derslerini seçer. Önceden açıklanan tarihlerde sene de iki kere sınava girer.

AÖL SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır.

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerin geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır.

Ayrıca sınavda öğrencilere silgi ve kalem verilmeyecek. Bunun için öğrencilerin sınava kendi kalem ve silgilerini getirmeleri gerekmektedir.

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL sınav tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Yapılan açıklamaya göre sınav 6 Temmuz Cumartesi ve 7 Temmuz Pazar günü yapılacak. Öğrencilerin sınava gireceği yerler ise henüz açıklanmadı. Sınav giriş yerlerinin 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanması bekleniyor. AÖL 3. dönem sınav sonuçları ise 1 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

Açık lise sınav sonuçlarını; sonuçların açıklanmasının ardından(http://aolweb.aol.meb.gov.tr) bağlantı adresinden öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmemektedir.

İşte AÖL ile ilgili sınavların tarihleri…

AÖL SINAV TARİHLERİ

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi II. dönem yeni kayıt işlemleri 9 Ocak 2019 – 6 Şubat 2019 tarihleri arasında yapıldı. Kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin sisteme son giriş tarihi 10 Şubat 2019 olarak belirlendi. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi II. dönem kayıt yenileme işlemleri 9 Ocak 2019 – 6 Şubat 2019 tarihleri arasında yapıldı.

II. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesi 09 Ocak 2019 tarihinde açıldı. II. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesi 14 Şubat 2019 tarihinde kapatıldı.

II. dönem sınav giriş yerleri 03 Nisan 2019 tarihinde yayınlandı.

II. Dönem Sonu Sınavları 06 Nisan 2019 Cumartesi – 07 Nisan 2019 Pazar günü yapıldı.

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem sınav sonuçları 30 Nisan 2019 tarihinde açıklandı.

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme işlemleri 2 Mayıs 2019 – 14 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapıldı. III dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesi 2 Mayıs 2019 tarihinde açıldı. III dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesi 14 Mayıs 2019 tarihinde kapatıldı.

III. dönem sınav giriş yerleri 03 Temmuz 2019 tarihinde yayınlanacak. III. Dönem Sonu Sınavları 6 Temmuz 2018 Cumartesi – 7 Temmuz 2019 Pazar günü yapılacak. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem sınav sonuçları 1 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri 21 Ağustos 2019 – 27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak.

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül 2019 ve 4 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacak.

I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesi 21 Ağustos 2019 tarihinde açılacak. I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesi 18 Ekim 2019 tarihinde kapatılacak.

I. dönem sınava giriş yerleri 4 Aralık 2019 tarihinde yayınlanacak. I. Dönem Sonu Sınavları 7 Aralık 2019 Cumartesi ve 8 Aralık 2019 Pazar günü yapılacak.

NOT: 6-7 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılacak olan III. Dönem sınavlarına Açık Öğretim Lisesine kayıtlı, sınavın yapıldığı ilk gün itibariyle on yedi yaşını doldurmuş, on sekiz yaşından gün almış öğrencilerimizden (5 Temmuz 2002 ve daha önce doğumlu) öğrencilik durumu “silik”, “donuk” veya “aktif” olanlar III. Dönem kayıt yenileme işlemini yaptırmaları halinde katılacaktır.

