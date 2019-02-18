Adım adım AÖF kayıt yenileme işlemleri! 2019 AÖF kayıt yenileme detayları…

AÖF’de yeni sisteme göre bundan sonra ders seçimi yapılmadan banka ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını gerçekleştiremeyecekler. AÖF kayıt yenilemeleri 11-22 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak. İşte AÖF kayıt yenileme detayları…

AÖF KAYIT YENİLEMELERİ NE ZAMAN?

AÖF kayıt yenileme işlemi 11 Şubat 2019 tarihinde başlayacak, 22 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. Adaylar internet sitesi üzerinden kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirebilecekleri gibi AÖF büroları üzerinden de kayıt yenileme işlemlerini yapabilecek.

AÖF SINAV TARİHLERİ 2019

AÖF Bahar Dönemi ara sınavları, 13-14 Nisan 2019’da

AÖF Bahar Dönemi sonu sınavı 25-26 Mayıs 2019

2018-2019 AÖF Üç ders sınavı ise 20 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak.