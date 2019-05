Akademik kadro ilanları nereden sorgulanır? Akademik kadro ilan listeleri…

Üniversitelerde görev almak üzere eğitimini tamamlamış ve akademik personel sıfatına uyan adaylar istedikleri okullarda açılan kadrolardan online ortamda haberdar olabilirler. Hangi üniversitenin kaç personel alacağı, personellerde istenenen özellikler bu ilanlarda madde madde bildirilir. Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör adayları aynı ilan başlığı altında toplanır. Okullar branşlar ile beraber kaç öğretim üyesi, kaç doçent ya da profesör alacaklarını duyururlar. Bu duyurularda adaylardan istenen tüm özellikler de açık bir şekilde ifade edilir. Peki, bu duyurulara nasıl erişilebilir. İşte an be an akademik kadro ilanlarını takip etmek için bilmeniz gerekenler…

AKADEMİK KADRO İLANLARI NEREDEN SORGULANIR?

Akademik kadro için ilanlar istenen üniversitenin duyurular sayfasında yayınlanır. Uygun pozisyon olması durumunda, başvuru şartlarına kadar tüm bilgiler bu sayfada yer alır. Ayrıca Basın İlan Kurumu da resmi internet adresi olan ilan.gov.tr’den üniversitelerin ihtiyacı olan akademik kadro ilanlarını yayınlanlar. İşte, Türkiye genelinde bazı üniversitelerin akademik kadro ilanlarını yayınladıkları internet adresleri…

GÜNCEL AKADEMİK PERSONEL ALIMLARI

