AKP’li başkan önce öğretim görevlisi sonra müdür oldu

Kendisinin de yöneticisi olduğu Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV)'daki arkadaşlarını, rektörlüğünü yaptığı Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde yöneticiliğe getiren Rektör Cem Zorlu'dan tartışma yaratacak bir başka atama daha geldi.

Zorlu'nun milletvekili olduğu dönemde memleketi Konya Ereğli'de AKP İlçe Teşkilat Başkanı olan Evren Nas, önce girdiği sınavda 30 kişiyi eleyerek Meram Meslek Yüksek Okulu'nun Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü'nde (aşçılık programı) öğretim görevlisi oldu. Kadrosunu buraya aldıran Nas, hemen ardından üniversitenin Sosyal Tesisler İştirakleri Müdürlüğü'ne de atandı, bir süre burada çalıştı. Evren Nas, Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne geçmeden önce de Ereğli'de yemek fabrikası müdürlüğü ve işletme sahipliği yapıyordu.

“DİPLOMAM ÇOK İYİYDİ”

SÖZCÜ'nün ulaştığı Evren Nas, “Sınavla üniversiteye girdim. Diploma notunda birinciydim” diyerek şunları söyledi: “Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne mayısta başladım. Her şey yasal prosedür çerçevesinde oldu. Puanlarım uydu. 30 civarında kişi başvurdu ama zaten sadece 1 kişi alınıyordu. Puanlarım uyduğu için de ben girebildim. Sosyal tesislerde de 2 ay müdürlük yaptım. Ekstradan o işi yaptım ama daha sonra bu görevden ayrıldım. Şimdi Meram'daki yüksek okulda öğretim görevlisi olarak görevime devam ediyorum.”