ALES başvuru ücreti ne kadar? ALES başvuruları başladı! İşte ÖSYM ALES başvuru tarihleri…

ÖSYM tarafından yayınlanan ALES başvuru kılavuzunda öğrencilerin merak ettiği bütün ayrıntılar mevcut. Peki, ALES başvuruları ne zamana kadar sürecek ve ALES başvuru ücreti ne kadar? ALES/1 başvuru ücreti 120 TL olarak belirlenip, geç başvuru ücreti ise 180 TL olarak saptandı. 5 Mart tarihinde başlayan başvurular, 13 Mart 2019 tarihinde sona erecek. 5 Mayıs tarihinde gerçekleşecek sınava katılım göstermeyi düşünen bireyler, bu tarihler arasında başvuru işlemlerini tamamlamak zorunda.

ALES PUANI NERELERDE GEÇERLİ?

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde, teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında ALES puanları geçerlilik süresi içinde kullanabilecek.

İşte sınavla ilgili detaylar;



ALES/1 SINAV TARİHİ : 05 Mayıs

2019 ALES/1 BAŞVURU TARİHLERİ : 05 – 13 Mart 2019 (Ücret ödeme için son gün, 14 Mart 2019)

ALES/2 SINAV TARİHİ : 22 Eylül 2019

ALES/2 BAŞVURU TARİHLERİ : 09 – 17 Temmuz 2019 (Ücret ödeme için son gün, 18 Temmuz 2019)

ALES/3 SINAV TARİHİ : 17 Kasım 2019

ALES/3 BAŞVURU TARİHLERİ : 17 – 25 Eylül 2019 (Ücret ödeme için son gün, 26 Eylül 2019)

SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 150 dakika

SINAV ÜCRETİ : 120,00 TL

ALES/1 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 28 Mart 2019

ALES/2 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 31 Temmuz 2019

ALES/3 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 08 Ekim 2019

ALES GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETİ : 180,00 TL (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)