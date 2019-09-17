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ALES başvuruları başladı! ALES sınav ne zaman?

ÖSYM tarafından 17 Kasım'da uygulanacak 2019 ALES/3 başvuruları başladı. Eğitimine devam etmek ve akademik kariyer hedeflerin giriş yapacağı ALES sınavı için başvurular ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

11:40 -
Haberler Eğitim
ALES başvuruları başladı! ALES sınav ne zaman?

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019-ALES/3 başvuruları başladı. ALES’ten iyi puan alarak akademik kariyer hedefine bir adım daha yaklaşmak isteyen adayların gireceği sınav 17 Kasım’da uygulanacak.

ALES BAŞVURU EKRANI

ALES BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019-ALES/3 başvuruları 17-25 Eylül tarihlerinde alınacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden yapabilecek.

Sınava ilişkin 2019-ALES kılavuzuna ÖSYM’nin internet adresinden ulaşılabilecek.

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