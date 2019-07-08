ALES başvuruları başlıyor! 2019 ALES/2 başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

Akademik kariyer hedefleyenlerin katıldığı ALES 2019 sınavı Eylül ayının son haftasında gerçekleştirilecek. ALES başvuruları sona ermesinin ardından adayların giriş belgeleri açıklanacak ve sınav giriş yerleri açıklanacak. Peki, ALES başvurusu ne zaman?

ÖSYM tarafından düzenlenen ALES sınavına yönelik araştırmalar sınava az süre kala hız kazandı. ALES, her yıl ÖSYM tarafından ilkbahar dönemi ve sonbahar dönemi olarak iki defa düzenleniyor. ALES başvuru nasıl yapılır? sorusunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz. İşte 2019 ALES detayları…

ALES SINAVLARI NE ZAMAN?

9 Temmuz 2019 tarihinde başlayacak olan 2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES/2) başvuruları 17 Temmuz 2019’da sona erecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından (ÖSYM) Eylül ayında yapılacak olan 2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları 9-17 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak. ALES’e girecek adayların sınav tarihi de belli oldu. 2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 22 Eylül 2019 tarihinde 81 il merkezi ile Lefkoşa'da (sadece Sonbahar Dönemi Sınavı) yapılacaktır.

2019 ALES/3 başvuruları ise 17-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılırken geç başvuru tarihi 8 Ekim 2019 olarak belirlendi. 2019 ALES/3 17 Kasım 2019 tarihinde yapılacak ve sonuçlar 12 Aralık 2019 tarihinde açıklanacak.

2019 ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES başvurusu yapmak isteyenler için ÖSYM’nin sitesinde yer alan başvuru ile ilgili açıklaması şu şekildedir;

Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda maddeler hâlinde açıklanmıştır:

a) Kılavuz ile Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, ALES Başvuru Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuzun dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi

– Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar; başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

– Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar; başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri

bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.

c) Başvuru Yapılacak Merkezler: Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. Başvuru merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmî iş gününde ve resmî iş saatleri arasında alınacaktır.

d) Sınav ücretinin yatırılması: Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Sınav ücreti ödeme işlemleri, sınava başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59'da sona erecektir.

Yurt dışından başvuru yapacak adaylar aynı ücretleri, süresi içinde ÖSYM'nin internet sayfasında

e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaktır.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir.

Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

DİKKAT: Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Başvuru bilgileri sisteme kaydedildiği halde sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir.